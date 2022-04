Dramma a Trescore, crolla cancello su una bambina di 9 anni: è morta in ospedale per i traumi riportati

Un episodio davvero drammatico è avvenuto nella serata di ieri, martedì 5 aprile. Purtroppo una bambina di soli 9 anni, è morta mentre stava giocando fuori la casa. Il cancello le è crollato addosso ed è stato inutile ogni tentativo dei medici per riuscire a salvarla.

I traumi riportati per la piccola sono risultati essere troppo gravi. L’intera comunità è sconvolta da questa perdita così improvvisa e straziante, che nessuno avrebbe mai potuto immaginare.

Stando alle informazioni che hanno reso note i media locali, la tragedia si è consumata nella serata di ieri, martedì 5 marzo. Precisamente nel piccolo comune di Trescore, in provincia di Bergamo.

I genitori alle forze dell’ordine hanno raccontato che la bimba stava giocando sullo scivolo. Era nel cortile della casa. Sembrava essere una giornata come le altre e nessuno aveva notato nulla di insolito.

Ad un certo punto però, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, il cancello le è crollato addosso. Purtroppo le condizioni della piccola sono apparse disperate sin da subito. I presenti vista la gravità dell’accaduto, hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari.

Sul posto oltre l’ambulanza, sono arrivate le forze dell’ordine. Quest’ultime al momento stanno indagando per riuscire a ricostruire l’esatta dinamica della terribile vicenda.

Il tragico decesso della bambina di appena 9 anni

I medici con la speranza di poterla salvare, l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni, di Bergamo. Tuttavia, nonostante i loro disperati tentativi di aiutarla, alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi.

Purtroppo i traumi che la piccola ha riportato sono risultati essere fatali. I medici non hanno potuto far altro che constatare il tragico decesso.

Da una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, sembrerebbe che la struttura metallica le sia caduta addosso, dopo che un perno si è staccato improvvisamente. Questa però sembra essere solo un’ipotesi, saranno solo le indagini a dare delle risposte concrete su ciò che è successo davvero.