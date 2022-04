Samira Fakihi si trovava in macchina con i suoi amici, dopo una serata in discoteca, quando la macchina si è schiantata: è morta nell'impatto

Un terribile incidente all’alba del 25 aprile tra Spresiano e Ponte della Priula, in provincia di Treviso. Samira Fakihi è morta a soli 23 anni.

La giovane si trovava a bordo di una Volkswagen Golf insieme ad altri suoi amici e coetanei, quando il mezzo si è schiantato contro un platano. Dopo il violento impatto, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari del 118. Quest’ultimi hanno fatto il possibile per salvare le vittime dell’incidente.

Gli amici della 23enne sono rimasti feriti e sembrerebbe che non siano in pericolo di vita. Per Samira Fakihi invece non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore non ha mai ripreso a battere. La comitiva aveva appena trascorso una serata nella discoteca di Jesolo.

Il racconto del fratello di Samira Fakihi

Dopo la tragedia inaspettata, il fratello della giovane vittima ha spiegato a Qdpnews, il quotidiano locale:

È uscita di casa verso le 21 e questa mattina ci hanno bussato alla porta i poliziotti dicendoci che era morta. Non conosco i ragazzi che erano in macchina con lei e non so cosa abbiano fatto ieri sera.

Samira era una ragazza di 23 anni di origini marocchine, che viveva in Italia da molti anni e che risiedeva a Mareno di Piave, un comune italiano in provincia di Treviso, in Veneto.

Una serata con gli amici finita in tragedia

Era uscita per una serata in discoteca con gli amici, ma lungo la strada del ritorno, intorno alle 05:45, il conducente ha perso il controllo della vettura. Prima il violento impatto, poi il mezzo ha finito la corsa dall’altra parte della strada.

Nelle ultime ore le foto di Samira si sono diffuse sul web, accompagnate da messaggi di addio e cuori spezzati. Un’altra vittima delle strade italiane, un’altra vita che si è spezzata troppo presto.