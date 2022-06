Tragedia a Valmontone, un ragazzo di soli 28 anni di nome Pasquale Pascarella ha perso la vita mentre era a bordo della sua Honda Kawasaki e percorreva via XV Aprile.

L’uomo, purtroppo, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo a due ruote ed è finito in una scarpata. L’impatto è stato così violento, che Pasquale Pascarella è morto sul colpo. I soccorritori non hanno potuto fare nulla, se non dichiarare il suo decesso a seguito dei gravi traumi riportati.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti dei Carabinieri, che stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica del mortale incidente e per capire cosa abbia fatto perdere al 28enne il controllo della sua moto.

Nessun altra vettura è rimasta coinvolta nell’impatto, sembrerebbe che l’uomo sia stato il solo a perdere il controllo e sia morto in maniera autonoma.

La notizia ha sconvolto l’intera comunità di Valmontone, un comune italiano della città metropolitana di Roma.

Su web sono apparsi tantissimi messaggi di persone incredule, addolorate dalla straziante tragedia. Amici e conoscenti che hanno voluto inviare cordoglio e sostegno alla famiglia e hanno voluto salutare affettuosamente Pasquale Pascarella per l’ultima volta. Di seguito, uno dei tanti:

Ci sono notizie che non vorresti mai accettare, che quando le ascolti pensi solo “ma quando mai è solo uno stupido scherzo”. Ma poi ti rendi conto che è la realtà. Che brutta cosa è il destino, si il destino crudele che ti ha strappato via, tu che eri un ragazzo sempre allegro e pazzerello. . Non sono bravo con le parole amico mio ma mentre ti dedico queste 4 parole mi tremano le mani e si sono riempiti i miei occhi di lacrime perché non doveva andare così, io ti aspettavo x andare a bere qualcosa e a darci qualche consiglio come tu sapevi darmi. Mi mancherai tanto amico mio sappi che nel mio cuore avrai sempre un posto perché è lì che ti porto, nel mio cuore. Fai buon viaggio amico mio e fai divertire pure gli angeli in paradiso 💔😭 ancora non ci credo.