Tragedia a Venezia, colpito da malore in piena notte, bambino di 8 anni muore poco dopo il ricovero in ospedale

Un lutto straziante è quello che ha colpito la comunità di Ca’ Bianca, in provincia di Venezia. Purtroppo un bambino di 8 anni ha perso la vita la scorsa settimana, a causa di un malore improvviso in piena notte, che non gli ha lasciato scampo.

In tanti in queste ore stanno cercando di mostrare affetto e vicinanza alla sua famiglia, colpita dalla perdita così grave e straziante. I genitori sono molto conosciuti in tutta la zona.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nella notte di mercoledì 27 e giovedì 28 dicembre. Precisamente nell’abitazione della famiglia che si trova nel comune di Ca’ Bianca, in provincia di Venezia.

Il piccolo, che fino a quel giorno non aveva mostrato gravi problemi di salute e non aveva patologie pregresse, ha iniziato a stare male in piena notte.

I suoi genitori si sono subito allarmati. Per questo motivo, con la speranza di poterlo salvare, lo hanno portato inizialmente al Primo Intervento del Lido e poi al pronto soccorso dell’ospedale Civile dei Santi Giovanni e Paolo.

Una volta qui i dottori hanno cercato di fare il possibile. Avevano anche pensato di trasferirlo in una struttura specializzata, ma alla fine è avvenuto il triste epilogo.

Il decesso del bambino di 8 anni e il racconto di un amico di famiglia

Purtroppo alle 17 di giovedì 27 dicembre, il cuore del bimbo ha cessato di battere, lasciando dolore e sconforto nei cuori dei suoi cari. I medici hanno scelto di fare l’autopsia, per chiarire la causa dietro la sua scomparsa. Un amico di famiglia, nel raccontare la vicenda, ad un quotidiano locale ha detto:

Per noi era uno di famiglia, ogni compleanno eravamo insieme a lui. Un bambino splendido e straordinario. Non ci capacitiamo di cosa possa essere accaduto.