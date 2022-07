Tragedia in provincia di Viterbo, il piccolo Fabio Guidobaldi è morto a 4 anni annegato in una piscina

Una tragedia terribile è quella avvenuta nella mattinata di ieri, mercoledì 20 luglio, nella piscina Polisportiva, in provincia di Viterbo. Fabio Guidobaldi, un bimbo di soli 4 anni, è annegato in una vasca per adulti. Quando il bagnino lo ha visto in acqua si è subito tuffato, ma tutti i tentativi sono risultati essere vani.

Sul posto oltre ai sanitari, sono arrivate anche le forze dell’ordine. Quest’ultime ora sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e anche per stabilire le eventuali responsabilità.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata nella mattinata di mercoledì 20 luglio, intorno alle 12. Precisamente nel comune di Grotte di Castro, in provincia di Viterbo.

La famiglia è residente nello stesso paese e i genitori avevano affidato il piccolo agli animatori di un centro estivo. In quell’occasione avevano organizzato una giornata in piscina.

Tuttavia, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, il bambino è riuscito a sfuggire al controllo dei responsabili. Da solo ha scavalcato un muretto e si recato nella vasca grande, quella per gli adulti.

Il primo a trovalo esanime nella piscina è stato il bagnino, che si è subito tuffato per salvarlo. Sul posto oltre ai medici, è arrivata anche un’eliambulanza, con la speranza di potergli salvare la vita.

Fabio Guidobaldi morto annegato in piscina: le indagini

I sanitari hanno cercato di rianimarlo a lungo, ma tutti i loro tentativi sono risultati essere vani. Alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso sul posto.

Le forze dell’ordine al momento sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. Stanno ascoltando le testimonianze dei presenti ed anche di chi si sarebbe dovuto prendere cura di lui.

I genitori Giulio ed Ambra al momento dei fatti non erano presenti. Il parroco del comune, Tancredi Muccioli, per la straziante perdita, in un post sui social ha scritto: “Fabio adesso è tra le braccia del Signore!”