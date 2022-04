Straziante notizia da Vittoria. Angelo Marotta, il ballerino conosciuto per la sua esibizione a Tu Si Que Vales, è morto in un incidente

Tragedia a Vittoria, il ballerino Angelo Marotta è morto in un incidente stradale. Noto al pubblico italiano per aver partecipato al programma tv Tu Si Que Vales.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo si trovava a bordo della sua vettura, intorno alle 5:30 del mattino, quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un’altra macchina in sosta.

Le forze dell’ordine, arrivate sul posto, hanno effettuato tutti i rilievi e stanno cercando di capire se a causare la morte del ballerino sia stato un colpo di sonno o un malore. Sembrerebbe che stesse tornando a casa dopo una serata in discoteca. Sarà soltanto l’esame autoptico a stabilire la reale causa della morte.

La comunità di Vittoria è sconvolta dalla notizia, Angelo Marotta era un uomo di 63 anni molto conosciuto ed amato. Nel 2021, aveva partecipato allo show di Canale 5 e aveva fatto sorride il pubblico italiano.

In poco tempo, sul web si sono diffuse le foto dell’incidente e tantissime persone hanno voluto pubblicare un post della sua ultima esibizione in tv, per salutarlo un’ultima volta.

Era una quelle persone, come in tanti lo stanno descrivendo in queste ultime ore, capace di farti sorridere anche nei momenti peggiori.

L’esibizione di Angelo Marotta a Tu Si Que Vales

Si era presentato al programma Tu Si Que Vales con la sua danza acrobatica e aveva fatto sorridere tutti. Maria De Filippi, Belen, Sabrina Ferilli, tutti a bocca aperta e colpiti dalla sua esibizione.

Gerry Scotti si è perfino alzato in piedi ed ha iniziato a fischiare, applaudire e ballare insieme al simpatico ballerino vittoriese.

Il video dell’esibizione sta già impazzando i social network, in sua memoria, accompagnato da cuori e messaggi d’affetto.

Bisognerà ora attendere le indagini degli agenti e gli esami medici, che potranno stabilire la causa certa della morte di Angelo Marotta.