Mario Tommasi è morto a 33 anni, dopo essere caduto con la sua moto da cross nel fiume. La comunità di Acireale, a Catania, è sconvolta da quanto accaduto. Così come i familiari del giovane, che si sono ritrovati a dover affrontare uno straziante ed inaspettato dolore.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti e le notizie diffuse, sembrerebbe che Mario Tommasi fosse uscito con altri due amici, per un giro con la sua moto da cross. I tre stavano percorrendo, con i mezzi a due ruote, i sentieri che costeggiano il fiume. Per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, il 33enne avrebbe improvvisamente perso il controllo del suo veicolo e sarebbe poi finito in acqua.

La forte corrente ha trascinato il suo corpo e ha portato alla sua morte per annegamento. Il cadavere è stato recuperato diverso tempo dopo la tragedia, grazie all’intervento Soccorso Alpino e Speleologico della Sicilia.

A chiamare i soccorsi, i suoi due amici, che si sono ritrovati testimoni di tutta la scena e che non hanno potuto fare nulla per salvare la vita di Mario.

Sul luogo sono arrivati anche i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Quest’ultimi non hanno potuto fare nulla per rianimare il ragazzo di 33 anni, ma hanno potuto soltanto dichiarare il suo decesso.

Gli agenti delle forze dell’ordine hanno subito avviato le indagini e ricostruito quanto accaduto, anche grazie al racconto degli altri due motociclisti.

Il dolore per la morte di Mario Tommasi

La notizia si è rapidamente diffusa tra gli abitanti di Acireale, dove il giovane era molto conosciuto. Gli amici e i parenti sono straziati da quanto accaduto. Numerosi i messaggi apparsi sui social network, pubblicati da coloro che lo conoscevano e che hanno voluto salutarlo per l’ultima volto. Tanti anche i messaggi di cordoglio per la sua famiglia.

Anche l’amministrazione comunale ha parlato a nome di tutti, per stringersi al dolore dei familiari.

Il sindaco, Stefano Alì, la Giunta, il presidente del Consiglio comunale, Fabio Fontanesca, ed i consiglieri comunali partecipano al cordoglio per la tragica scomparsa del giovane Mario Tommasi e sono vicini al dolore di familiari ed amici.

La funzione funebre per salutare Mario Tommasi verrà celebrata domani 8 dicembre alle 15:30.