Acri in lutto, Elena Fiore è morta a 27 anni per un'emorragia mentre era all'ottavo mese di gravidanza: salvo il bimbo

Una notizia di quelle strazianti è quella emerse in queste ultime ore. Una giovane ragazza di soli 27 anni, chiamata Elena Fiore ha perso la vita in ospedale dopo 2 lunghi giorni di agonia, per un’emorragia cerebrale. I medici sono riusciti a salvare il bimbo che aveva in grembo.

Una perdita straziante che ha sconvolto l’intera comunità. Dal momento del suo ricovero, sono state tante le persone che si sono riunite per chiedere un Miracolo.

Secondo le informazioni rese note dal quotidiano locale LaC News 24, i fatti sono iniziati lo scorso 26 dicembre. Precisamente nell’abitazione della famiglia che si trova nel piccolo comune di Acri, in provincia di Cosenza.

La giovane era incinta all’ottavo mese e sembrava stare bene. La gravidanza proseguiva bene e nessuno avrebbe mai potuto immaginare che sarebbe accaduta una cosa del genere.

Elena in quella giornata ha avuto un malore improvviso. I suoi familiari vista la situazione delicata, l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale e i medici sin da subito hanno cercato di fare il possibile per aiutarla.

Dai controlli di routine, purtroppo è emerso che la donna aveva un’emorragia cerebrale in corso. Per questo l’hanno sottoposta a tutte le cure del caso. Inoltre, viste le condizioni, hanno anche deciso di far nascere in anticipo il suo bambino.

L’improvviso decesso di Elena Fiore

L’intera comunità in queste 48 lunghe ore si è riunita in preghiera affinché la giovane riuscisse a sopravvivere. Però è solo nella mattinata di ieri, mercoledì 28 dicembre, che i medici dell’ospedale Santissima Annunziata di Cosenza, che non hanno avuto altra scelta che constatare il decesso.

Elena era una ragazza dolce, appassionata di calcio e tifosa della squadra dell’Acri. Ad agosto 2021 aveva coronato il suo sogno sposandosi con Francesco e poco dopo è arrivata la bella notizia della gravidanza. L’amministrazione comunale ed il sindaco Pino Capalbo in segno di lutto, hanno scelto di annullare tutte le manifestazioni. Sui social hanno scritto: