Davide Garzia, 24enne di Aicurzio, un comune italiano in provincia di Monza e Brianza, è stato arrestato per l’omicidio della madre Fabiola Colnaghi.

Il tragico episodio è accaduto ieri, 21 aprile. Il giovane ha picchiato la madre, a calci e pugni ed ha poi allarmato il 112 confessando quanto accaduto e spiegando alle forze dell’ordine che a seguito di un litigio, aveva ucciso la sua mamma.

Una volta raggiunta l’abitazione, gli agenti dei Carabinieri si sono ritrovati davanti alla triste scena: il corpo senza vita della donna. Davide Garzia è stato arrestato con l’accusa di omicidio. Il 24enne ha ammesso le sue colpe e raccontato quello che era accaduto all’interno della casa di famiglia.

Sul posto sono arrivati anche gli uomini della scientifica e i soccorritori del 118. Quest’ultimi hanno cercato di rianimare Fabiola, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Davide Garzia e Fabiola Colnaghi non andavano d’accordo

Secondo le prime notizie riportate, sembrerebbe che tra il giovane e la madre, nell’ultimo periodo, si siano verificati ripetuti litigi, ma non sono ancora chiare le precise motivazioni. Chi conosce Davide Garzia, lo descrive come un ragazzo piuttosto riservato e chiuso. Non aveva mai commesso alcun reato e non aveva alcun precedente penale.

Viveva con la sua mamma e non aveva un lavoro. Ora, dopo il reato e la confessione, dovrà rispondere dell’accusa di omicidio.

Le parole del Sindaco

Sulla vicenda è intervenuto anche il Primo Cittadino del comune di Aicurzio, amico della donna uccisa. Durante un’intervista con l’Ansa, il Sindaco ha spiegato di conoscere la vittima sin dall’infanzia. Quella che è accaduta, è una tragedia che ha colpito l’intera comunità. Quando incontrava Fabiola, si fermavano sempre per una chiacchierata, ma non era a conoscenza di nessun problema in famiglia, nulla che potesse mai presagire il suo omicidio.