Una grave e straziante perdita è quella che purtroppo ha colpito la comunità di Asiago, la sera di Pasqua. Piera Savarino, giovane madre di 34 anni, è stata trovata senza vita nel suo letto dal padre. Quest’ultimo ha cercato di rianimarla invano per diverso tempo.

In queste ore sono davvero tante le persone che stanno cercando di mostrare vicinanza ed affetto alla sua famiglia, colpita dall’improvviso lutto. In tanti stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio per la donna.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella serata di Pasqua, domenica 9 aprile. Precisamente nell’abitazione in cui viveva la famiglia nel comune di Asiago, in provincia di Vicenza.

Piera era in casa con la figlia di soli 7 anni. Da ciò che riporta Il Giornale di Vicenza, la donna era rientrata prima a casa perché la sua bimba stava poco bene, a causa di alcuni malanni di stagione.

Per questo motivo, con la speranza di riuscire a farla addormentare, si era messa a letto vicino a lei. Il padre che era andato con alcuni parenti per fare gli auguri, una volta rientrato nell’abitazione ha provato a svegliare la ragazza.

Tuttavia, visto che non rispondeva, è entrato in camera a controllare. Però è proprio a quel punto che si è reso conto che Piera non respirava più. Essendo medico in pensione, ha chiesto prima l’intervento dei sanitari e poi ha cercato di rianimarla.

Il decesso di Piera Savarino e le indagini

Anche il dottore intervenuto nella casa della famiglia, ha cercato di rianimare la giovane donna per diverso tempo. Tuttavia, intorno alle 20.45 non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso.

L’ipotesi più accreditata per i medici, è proprio che la sua scomparsa sia avvenuta per un arresto cardiaco. Però per capire con esattezza ciò che è successo, hanno deciso di disporre l’autopsia sul corpo.

Piera ha lasciato il papà e la sua bimba di 7 anni. La madre era deceduta diversi anni fa. Ora in tanti stanno cercando di mostrare affetto e vicinanza ai suoi cari, colpiti dall’improvviso lutto.