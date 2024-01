Tragedia ad Avellino, 46enne si reca in ospedale con forti dolori addominali, muore il giorno successivo

Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nella mattina di giovedì 18 gennaio. Purtroppo una mamma 46enne è deceduta all’ospedale di Avellino, dove era arrivata il giorno prima, per forti dolori addominali, che alla fine non le hanno lasciato scampo.

La notizia di questa perdita ha lasciato grande sconforto e tristezza nei cuori di chi l’ha conosciuta. La stessa struttura ospedaliera voleva disporre l’autopsia, ma da ciò che affermano, la famiglia ha rifiutato di sottoporla a questo esame.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è iniziato nella giornata di mercoledì 17 gennaio. Precisamente nell’ospedale di Avellino, città in cui la donna viveva già tempo.

Fino a quel giorno sembrerebbe che non aveva grandi problemi di salute. Anzi, sembrava stare bene ed infatti, quando ha iniziato ad accusare dei malesseri, si è presto allarmata.

Nella giornata di mercoledì i suoi familiari l’hanno accompagnata in nosocomio, poiché accusava forti dolori addominali e gastrointestinali. Sin da subito l’hanno sottoposta agli esami di routine, ma tutto sembrava essere tranquillo.

Il decesso della 46enne dopo il ricovero in ospedale

I dottori con la speranza di trovare la causa dietro il suo malessere, da quello che afferma il quotidiano Fanpage.it, hanno cercato di fare il possibile. Però è solo la mattina del giorno successivo, che il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

L’ipotesi più accreditata dietro la scomparsa di questa donna è proprio gastroenterite. La stessa direzione ospedaliera, aveva intenzione di disporre l’autopsia sul corpo.

Tuttavia, la famiglia, da ciò che riporta lo stesso quotidiano già citato, ha scelto di rifiutarsi. Hanno chiesto di liberare appunto la salma, per poter celebrare il suo funerale.

Al momento su questa perdita non risultano esserci indagini in corso e nemmeno denunce. L’intera comunità è ora sconvolta ed addolorata per questa scomparsa così improvvisa e straziante. La giovane madre era originaria di Napoli, ma viveva ad Avellino, già da tempo. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.