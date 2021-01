Tragica vicenda a Palermo, precisamente ad Acqua dei Corsari. Una bimba di 9 anni è morta a causa di un malore che l’ha colpita all’improvviso. La piccola aveva appena finito di cenare e si trovava in casa con la sua gemellina e il fratellino. Ha avuto solo il tempo di chiamare “mamma” e poi si è accasciata a terra, senza più rialzarsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno cercato di rianimare la piccola e l’hanno poi portata d’urgenza all’ospedale Di Cristina. Il team sanitario ha fatto di tutto per salvarle la vita, ma la bimba di 9 anni è entrata in coma e il mattino successivo, il suo cuore si è fermato.

Una tragedia inaspettata, che ha sconvolto la famiglia e l’intera comunità. La zia della piccola ha voluto esprimere il dolore dei familiari e come ancora nessuno riesce a spiegarsi quanto accaduto. La piccola non aveva alcuna patologia, stava bene.

Il suo corpicino si trova nella camera mortuaria dell’ospedale, in attesa della cerimonia funebre.

Nonostante l’insopportabile dolore di aver perso una figlia, la sua mamma ha scelto di compiere un gesto meraviglioso. Donerà gli organi della sua bambina, che salveranno la vita ad altri tre bambini.

Un gesto degno di ammirazione, grazie al quale la piccola regalerà una seconda possibilità ad altri bambini sfortunati.

Il coordinatore del centro trapianti della Sicilia, ha voluto ringraziare la famiglia per la decisione presa:

Bisogna ammirare tantissimo il gesto di questa donna, un gesto prezioso che forse potrà aiutarla a far superare la tragedia vissuta.

Anche il primo cittadino ha voluto spendere qualche parola dopo la tragedia che ha colpito la comunità:

Sono vicino nel dolore e grato alla famiglia della piccola di 9 anni per cui è stata organizzata la donazione degli organi. Un gesto di grande umanità e civiltà. Un grande segnale di amore per la vita pur in presenza di una incommensurabile tragedia personale.