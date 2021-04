TRAGEDIA – bimbo di 3 anni ha perso la vita davanti agli occhi dei genitori, durante un matrimonio

Un evento drammatico è avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 9 aprile. Un bimbo di soli 3 anni ha perso la vita, dopo esser caduto nella piscina di una villetta. I presenti hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari, ma nonostante il loro tempestivo intervento, per lui non c’è stato nulla da fare.

Una giornata di festa si è trasformata in una tragedia per queste persone. La famiglia stava celebrando un matrimonio e all’interno dell’abitazione, c’erano circa 8 persone.

Secondo le informazioni rese note da alcuni quotidiani, il dramma si è consumato a Quartu, un piccolo comune in provincia di Cagliari. Esattamente nel tardo pomeriggio di venerdì 9 aprile.

Il papà è un pastore ortodosso di origini ucraine ed era stato chiamato per celebrare il rito. L’uomo aveva deciso di portare con sé anche la moglie e i suoi due bambini.

Fino al momento del dramma tutto stava procedendo tranquillamente e tutti erano impegnati a celebrare il matrimonio. È proprio durante quei minuti che gli adulti hanno perso di vista il piccolo e poco dopo, lo hanno ritrovato all’interno della piscina, ormai privo di sensi.

Hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti. Hanno avviato subito tutte le manovre di rianimazione, ma nonostante i loro disperati tentativi, il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Purtroppo i medici non hanno potuto far altro che dichiarare il suo decesso.

Le indagini sulla morte del bimbo di 3 anni

Ovviamente nella villetta dove si è consumata la tragedia, sono arrivate anche le forze dell’ordine, che ora stanno lavorando per cercare di ricostruire quando accaduto. Gli agenti hanno interrogato tutti i presenti.

Al momento stanno cercando di capire l’esatta dinamica di questo tragico episodio. Secondo ciò che riportato alcuni quotidiani locali, non è ancora chiaro se il bimbo sia caduto e se sia gettato da solo nell’acqua.

Tuttavia, nella caduta o nel tuffo, avrebbe sbattuto violentemente la testa. Infatti proprio a causa di questo, avrebbe poi perso i sensi. I presenti appena si sono resi conto che il piccolo era dentro la piscina, lo hanno tirato subito fuori. Ma i loro tentativi si sono rivelati inutili.