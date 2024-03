La tragedia di Bologna ha scosso l’intera Italia. L’inviato del Corriere della Sera ha parlato con i vicini, i Vigili del Fuoco, le insegnanti, i residenti del palazzo e il vice questore. Quel giorno, i riscaldamenti non funzionavano e mamma Stefania aveva acceso la stufetta per tenere al caldo i suoi tre bambini.

Secondo i pompieri, la donna si è svegliata nel sonno e si è resa conto di cosa stava accadendo nella stanza, è stata trovata vicino alla finestra, che disperatamente ha provato ad aprire per salvare i suoi tre bambini. I due gemelli, Giulia Maria e Mattia Stefano, erano a terra.

Da come abbiamo rinvenuto i corpi, pensiamo che abbia tentato di dare aiuto ai bambini.

L’unica cosa certa è che mamma Stefania aveva messo la stufetta sopra un mobile, per scaldare la stanza. Giovedì, infatti, i riscaldamenti nell’appartamento non funzionavano. Non è ancora chiaro se la situazione fosse la stessa negli altri appartamenti. E ora le immagini di quella madre che mette a letto i suoi bambini e poi si corica accanto a loro nel lettone, strazia il cuore. Le immagini di una madre che si sveglia nel cuore della notte e cerca disperatamente di aprire la finestra per salvare le sue uniche ragioni di vita. Purtroppo, all’arrivo dei soccorsi era già troppo tardi.

La mamma hanno cercato di rianimarla sul posto. I bambini sono stati portati in braccio in ambulanza.

I vicini di casa sono sconvolti e addolorati, da quando quei bambini erano arrivati, avevano portato tanta gioia nel condominio. Vederli correre e giocare faceva sorridere i tanti anziani che risiedono in quello stesso palazzo. La signora Bruna ricorda la loro felicità, Maria ricorda le caramelle che le portavano e il saluto sempre educato di Stefania. E poi c’è Luca che sperava fosse accaduto qualcosa di meno grave, perché quei palazzi “sono maledetti”. Ricorda della tragedia di 5 anni fa, due bambini di 10 e 14 anni sono precipitati dall’ottavo piano del palazzo accanto. Nel 2006, una donna di 38 anni si è gettata dal nono piano insieme alla figlia di 2 anni.

Tutti piangono la scomparsa di mamma Stefania e dei suoi tre bambini. Si era separata dal loro papà, ma aveva mantenuto dei buoni rapporti. L’uomo, ora distrutto, andava spesso a trovare i suoi figli, per stare con loro e portarli a scuola. E adesso non può far altro che guardare e riguardare le loro foto e ricordare i momenti felici trascorsi tutti insieme.

Leggi anche: Incendio a Bologna, chi era la giovane donna morta insieme ai suoi tre bimbi e come è accaduta la tragedia.