Tragedia di Capodanno, Antonello Mochi morto a soli 27 anni. Le ultime parole: “Entro nel 2024 con il sorriso”

Tragedia di Capodanno, Antonello Mochi ha perso la vita a soli 27 anni. Toto, come tutti lo chiamavano affettuosamente, si è schiantato con la sua Smart contro uno spartitraffico in via Leone XII a Roma.

Le ultime immagini sui social lo riprendono felice, mentre festeggia l’ultimo dell’anno con i suoi amici, quelli di sempre. Nella sala di un ristorante, Antonello Mochi festeggia Capodanno, il calice di vino in mano, il brindisi, le canzoni cantate a squarciagola, felice di accogliere il nuovo anno. Il 27enne, poco prima della tragedia, ha affidato un messaggio sui social. “Per quanto possa essere difficile la vita, tu devi combattere sempre fino all’ultimo respiro… esco stanco dal 2023 ma entro nel 2024 con il sorriso”. Era uno chef di talento della Garbatella, conosciuto e amato da tutti.

La dinamica del sinistro stradale in cui Antonello Mochi ha perso la vita

Antonello Mochi stava percorrendo, con la sua Smart, via Leone, quando ha urtato un’altra vettura con a bordo 4 ragazzi. Ha perso il controllo del suo mezzo, si è schiantato contro un albero posto sullo spartitraffico e ha poi invaso la corsia opposta. Purtroppo quello scontro è stato fatale. I paramedici del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare nulla per aiutare il 27enne. Lo hanno trasportato con urgenza all’ospedale San Camillo, ma dopo circa due ore, il suo cuore si è fermato per sempre e i medici sono stati costretti a dichiarare il decesso.

I 4 giovani a bordo dell’altra vettura non hanno riportato conseguenze. Proprio loro hanno raccontato ai soccorsi quanto era appena accaduto. Antonello ha urtato contro la loro automobile e poi lo hanno visto “carambolare” fino allo schianto.

Le autorità hanno sequestrato entrambi i mezzi per effettuare tutti i rilievi necessari e ricostruire la precisa dinamica dei fatti.

Numerosi i messaggi sul web per Antonello Mochi, pubblicati da coloro che lo conoscevano e che hanno voluto ricordarlo un’ultima volta con parole affettuose.