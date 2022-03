Nuovi aggiornamenti sulla tragedia di Mesenzana. Andrea Rossin ha ucciso i suoi due figli, una bimba di 13 anni e un bimbo di 7 anni e poi si è tolto la vita.

Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, sembrerebbe che l’uomo abbia tolto la vita ai due minori mentre dormivano nei loro letti, con un coltello da cucina. Stessa arma usata subito dopo per suicidarsi.

La mamma dei due piccoli si era trasferita da poche settimane a casa di sua madre e i due si stavano separando. Una decisione che l’uomo, probabilmente, non riusciva proprio ad accettare. Sembrerebbe che la donna la momento sia ricoverata in ospedale sotto choc.

Ieri mattina si è recata a casa del suo ex compagno per prendere i figli, ma si è ritrovata dinanzi ad una scena agghiacciante. La stessa madre ha lanciato l’allarme ai soccorsi, che non hanno potuto fare nulla per salvare i suoi bambini. Era già troppo tardi.

Dopo aver accusato un malore, Luana sarebbe stata trasportata in ospedale e adesso verrà ascoltata dalle forze dell’ordine, che stanno indagando su quanto accaduto e cercando di capire perché un padre abbia deciso di uccidere i propri figli e poi togliersi la vita.

Anche il parroco ha voluto esprimere il suo pensiero dopo la straziante notizia, che ha lasciato l’intera comunità sconvolta:

Sono senza parole. Non ci sono commenti di fronte a tali tragedie. Si può solo pregare. Conoscevo i due figli e la madre, un po’ meno il padre. Il paese è attonito. Di fronte a tragedie simili non ci sono supposizioni, idee o parole.

Lo stesso parroco si è recato sul luogo dell’omicidio, insieme al Sindaco e alla preside della scuola. I due fratelli frequentavano lo stesso istituto. Tutti sotto choc, davanti ad un episodio inaspettato, visto che non erano mai accaduti precedenti episodi di violenza in famiglia.