Una grave e straziante perdita è quella che ha colpito il mondo della musica negli ultimi giorni. Purtroppo la cantante Traci Braxton, sorella di Toni, anche lei appassionata di musica ed attrice, è morta all’età di 50 anni. La famiglia ha voluto confermare la notizia in un post sui social.

Una scomparsa terribile, che ha spezzato i cuori di tutti i suoi fan. In tanti infatti stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio per la morte improvvisa della nota artista.

Traci Braxton purtroppo era affetta da un cancro esofageo, che non le ha lasciato scampo. Ha lottato con tutta sé stessa, ma alla fine la malattia l’ha strappata troppo presto dall’affetto dei suoi cari.

La cantante ha iniziato la sua carriera quando era ancora molto giovane. Erano gli anni 90 quando insieme alle sorelle Toni, Tamar, Trina e Towanda, hanno creato un gruppo chiamato proprio Braxton, come il loro cognome. Hanno pubblicato diversi album, ma il più famoso è “Good Life”.

Poco tempo dopo però, la donna ha scelto di allontanarsi dalle scene per crescere suo figlio. Di conseguenza per molti anni ha lavorato come assistenze sociale ed era davvero felice di questo.

La stesse sorelle negli ultimi anni hanno anche fatto parte di un reality. Infatti è proprio durante le registrazioni di questo programma, che Traci ha parlato del motivo dietro il suo abbandono della musica. Nel 2014 ha ripreso a cantare ed ha pubblicato anche altri 2 album.

Il messaggio della famiglia per la morte di Traci Braxton

È con estremo rammarico che vi informiamo della scomparsa di nostra sorella Traci. Inutile dire che era una luce brillante, una figlia meravigliosa, una sorella straordinaria, una madre amorevole, una moglie, una nonna ed un’artista rispettata. Ci mancherà moltissimo. Traci è scomparsa stamattina, mentre cadeva la neve, il nostro angelo ora è un fiocco di neve.