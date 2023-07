Sono in corso tutte le indagini per il grave episodio avvenuto nella serata di giovedì 6 luglio, nel comune di Santo Stefano di Cadore. Un’intera famiglia è stata travolta da un’auto, questa macchina era guidata da una donna tedesca, chiamata Angelika Hutter.

La 30enne da quello che dicono alcuni testimoni che hanno assistito alla scesa ed hanno anche visto i suoi comportamenti, l’hanno descritta come una senzatetto e sbandata.

Gli agenti sin da subito l’hanno sottoposta alle analisi di rito, ma dai primi risultati dei test alcolemici era negativa. Ora si attendono solo i risultati degli esami tossicologici, che potranno far luce.

L’ipotesi più plausibile per le forze dell’ordine, è proprio quella che mentre era alla guida della sua Audi, era al telefono e distratta. Inoltre, la donna andava ad una velocità molto elevata per le strade del paese, fino a perdere il controllo del suo veicolo.

La 30enne già la scorsa settimana ha avuto una denuncia perché aveva con sé degli oggetti atti ad offendere. In più, durante l’interrogatorio prima che il Giudice disponesse il suo arresto, non ha mostrato segni di pentimento.

Con l’aiuto di un traduttore, ha detto agli agenti che “era in Italia per fare un giro”. Da una prima perquisizione all’interno della sua auto hanno trovato abiti sporchi a terra, bottiglie, coperte ed anche della verdura.

Angelika Hutter ed il grave sinistro che ha coinvolto una famiglia

Era il tardo pomeriggio di giovedì 6 giugno. La famiglia comporta, da padre, madre, due bambini ed i nonni materni, stavano passeggiando su un marciapiede in via Udine, nel comune di Santo Stefano di Cadore.

Quando all’improvviso quella donna li ha travolti alle spalle, senza dare loro possibilità di fuggire. Il padre e la nonna materna nello scontro sono arrivati a diversi metri di distanza dal luogo dell’impatto ed infatti, nonostante i tentativi dei medici non hanno potuto far altro che constatare i decessi.

Il bimbo di 2 anni che invece era nel suo passeggino, ha perso la vita poco dopo l’arrivo in ospedale. Il nonno è ricoverato e sotto shock, con lui anche la mamma ed il figlio maggiore della famiglia si trova in nosocomio, ma per ora nessuno di loro risulta essere in pericolo. Ci saranno ulteriori informazioni su questo grave episodio, che ha portato a sconforto e tristezza nei cuori di tutti.