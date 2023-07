La triste vicenda arriva dalla Turchia, precisamente da Polente Cape, a Canakkale. Una donna di 39 anni, chiamata Yesim Demir, ha perso la vita dopo la proposta di matrimonio del suo amato. Avrebbe dovuto essere un momento memorabile, ma in pochi minuti si è trasformato in un incubo che nessuno dimenticherà mai.

La donna di 39 anni è precipitata da una scogliera, un volo di circa 30 metri che non le ha lasciato scampo. Si trovava insieme al suo fidanzato, le aveva appena chiesto la mano e avevano scelto un fantastico panorama per festeggiare il loro futuro insieme. In pochi istanti è accaduto l’impensabile, la donna è scivolata ed è precipitata giù per la scogliera.

Le parole del fidanzato della donna di 39 anni

Mi sono allontanato per pochi minuti, per prendere il cestino con il cibo che avevamo lasciato in macchina, all’improvviso ho sentito un grido. Sono corso da lei, ma era già troppo tardi, era precipitata dalla scogliera. Abbiamo scelto le scogliere per avere un ricordo romantico dopo la proposta, avevamo bevuto un po’ di alcool. Tutto è successo velocemente, ha perso l’equilibrio ed è caduta.

Queste le parole del fidanzato, che non riesce ancora a rassegnarsi a quanto accaduto e ad immaginare il suo futuro senza la sua amata.

Dopo l’allarme, i soccorritori hanno cercato di recuperare Yesim. La donna era ancora viva, era caduta in mare, ma nonostante il tempestivo trasporto in ospedale e l’intervento dei medici, poco dopo ha esalato il suo ultimo respiro. Troppo gravi le ferite riportate a seguito della caduta.

La vicenda in poche ore, attraverso i social network, ha fatto giro del mondo, lasciando tanta amarezza nel cuore di chiunque si sia ritrovato a leggerla. Le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e per accertare che le cose siano andate effettivamente come testimoniato dal fidanzato.