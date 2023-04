Tragedia durante la festa patronale del comune di Taurisano, in provincia di Lecce. Un uomo di 57 anni, Angelo De Paola, è deceduto mentre ballava una danza tipica salentina, davanti agli occhi di tutti i presenti.

Stava ballando la “pizzica” durante la festa del paese, ma il suo cuore non ha retto. Un malore improvviso ed inaspettato ha spezzato la sua vita per sempre a soli 57 anni. Si trovava con parenti e amici, che purtroppo non hanno potuto fare nulla per aiutarlo.

I presenti, sotto choc, hanno lanciato subito l’allarme al 118. Gli operatori sanitari hanno raggiunto il posto in breve tempo e hanno cercato di rianimarlo, inutilmente. Alla fine, dopo diversi tentativi, non hanno avuto scelta: hanno dichiarato il decesso di Angelo De Paola.

La salma dell’uomo è già stata restituita alla famiglia, che potrà ora organizzare l’ultimo addio al 57enne.

La comunità è ancora sconvolta, nessuno si aspettava la sua scomparsa, a soli 57 anni. Aveva organizzato una serata di spensieratezza e divertimento con le persone che amava, durante la festa patronale. Stava ballando felice, ma il suo cuore si è fermato per sempre all’improvviso e davanti agli occhi sconcertati dell’intero comune di Taurisano.

Sono numerosi i messaggi pubblicati sul web da tutti coloro che lo conoscevano e che hanno voluto stringersi al dolore della sua famiglia, inviando loro cordoglio e lasciando un ultimo ricordo per Angelo De Paola.