Il dolore della comunità per il piccolo Pasquale, il bimbo di 10 anni morto per il ritorno di fiamma del camino

Sono ancora tutti sconvolti per la triste e prematura scomparsa del piccolo Pasquale, il bimbo di 10 anni che purtroppo ha riportato delle ustioni, per un incidente domestico. In tanti in queste ore stanno cercando di mostrare affetto e vicinanza alla sua famiglia, colpita dall’improvvisa perdita.

Sono giorni di strazio e tristezza quelli che stanno vivendo i parenti. I concittadino speravano per il bambino in un lieto fine, che però non è mai arrivato.

Era la sera del 5 aprile. Pasquale era in casa con la famiglia, che si trova nel comune di Scafati, che si trova nella provincia di Napoli.

Non si sa bene per quale motivo, ma ad un certo punto il bambino ha lanciato dell’alcol nel camino. Il ritorno di fiamma, ha colpito i suoi vestiti ed ovviamente le ustioni sono arrivate presto alla pelle.

I genitori si sono subito allarmati e di conseguenze, dopo aver spento le fiamme, hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari. Questi ultimi hanno disposto il trasferimento d’urgenza del piccolo all’ospedale di Nocera.

Vista la gravità della situazione, i dottori a loro volta, hanno disposto il trasferimento al Nosocomio di Napoli. Con la speranza di riuscirlo a salvare, lo hanno sottoposto a 3 delicati interventi.

Il messaggio di cordoglio del sindaco per il bimbo di 10 anni deceduto

Tuttavia, a causa delle ustioni che ha riportato nell’80% del suo corpo, non hanno avuto altra scelta che arrendersi. Il piccolo Pasquale ha perso la vita nella giornata di giovedì 13 aprile.

In queste ore sono davvero tante le persone che sui social, stanno ricordando il piccolo e stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio per la sua famiglia. Tra questi c’è anche quello del sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati. Nel post ha scritto: