Michele Gironella ha perso la vita a soli 26 anni, mentre si trovava in vacanza in Perù. Era residente a Villa Potenza di Macerata. Un dramma accaduto all’improvviso, un dramma che nessuno si sarebbe mai aspettato e che nelle ultime ore ha raggiunto l’Italia.

Secondo le prime notizie diffuse, sembrerebbe che l’ambasciata stia seguendo la tremenda tragedia e stia aiutando la sua famiglia. Michele Gironella è morto dopo una partita di calcio, per quello che ora sembrerebbe un malore fatale. Stava trascorrendo le ferie in Perù, insieme alla sua fidanzata e all’associazione We road. Il prossimo 25 agosto sarebbe dovuto tornare a casa.

Michele Gironella morto lo scorso mercoledì

Invece, lo scorso mercoledì, arrivati in un villaggio, tutti i turisti avevano sistemato le loro cose, per godersi gli ultimi giorni di vacanza. Michele Gironella si era messo a giocare a calcio, quando è stato colpito da un malore improvviso. I soccorritori sono subito intervenuti ed hanno cercato di rianimarlo a lungo. Alla fine, sono stati costretti ad arrendersi. Per il 26enne non c’era più nulla da fare.

Tutti a Macerata conoscevano Michele, per la sua solarità, per la sua passione per il calcio e per i viaggi. Si stava preparando per il campionato con l’associazione calcistica Helvia Recina. Quest’ultima, dopo aver appreso la triste notizia, ha pubblicato un post sui social, per salutare il giovane calciatore e per stringersi al dolore della famiglia:

Sgomenti, senza parole e ancora increduli per quanto accaduto. Ci uniamo al dolore della famiglia per la prematura e improvvisa scomparsa di MICHELE.

Sarà l’autopsia, che verrà eseguita dal medico legale, ad evidenziare la precisa causa della morte di Michele Gironella. Un giovane di 26 anni, con una fidanzata e una vita davanti. Un giovane sportivo, amante dei viaggi e della vita, morto così improvvisamente. Lascia la sua mamma, tre sorelle, i suoi amici e tutti coloro che lo conoscevano e che oggi hanno scelto di ricordarlo con dolci pensieri.