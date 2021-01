Tragedia improvvisa per la nota attrice e conduttrice: è morto il marito, aveva solo 54 anni

Un infarto le ha strappato l’amore della vita. Lo ha annunciato sui suoi profili social la nota scrittrice, conduttrice e attrice Alessandra Casella. Un attacco fulmineo non ha lasciato scampo al marito e padre della figlia.

Alessandra Casella: tweet lapidario e struggente

Lo ha annunciato Alessandra in un tweet, tanto lapidario quanto struggente. Il compagno era tutto per lei: il suo amore, il suo migliore amico, il padre di sua figlia.

Attenzione per la famiglia

L’intervento ha fatto presto il giro del web, ricevendo messaggio di cordoglio e di solidarietà da parte di molti utenti. Oltre che per le innegabili doti professionali, svelate in diversi ambiti, frutto di una intelligenza e una sensibilità spiccate, anche chi non ha mai avuto il piacere di conoscerla di persona nutre una profonda stima nei riguardi della donna, per via del carattere riservato e l’attenzione nel proteggere i valori più importanti, tra cui la famiglia.

Alessandra Casella, 57 anni, aveva esordito con Serena Dandini nella Tv della Ragazze, dove, tra le altre, proponeva una parodia della giornalista Lili Gruber. In seguito, a Ricomincio da Due, ha invece proposto quella della unica e inconfondibile Raffaella Carrà.

Libri, sport e serie tv

A inizio Anni Novanta, tra il 1992 e il 1994, ha guidato su Canale 5 la trasmissione dedicata ai libri A Tutto Volume e su Rai Uno la Domenica sportiva, al fianco di Gianfranco De Laurentiis. Inoltre, ha partecipato pure a diverse serie televisive, tra cui Colletti bianchi e Don Matteo.

Alessandra Casella: l’esperienza nel cinema

Il debutto cinematografico di Alessandra Casella è nel 1989 in Le finte bionde di Carlo Vanzina, poi Le comiche (1990) di Neri Parenti e, di nuovo sotto la direzione di Vanzina, Selvaggi (1995). Ha recitato anche in Tra due donne (2001) di Alberto Ferrari e Una vita da sogno (2013) di Domenico Costanzo.