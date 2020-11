Occhi e sorriso rendono impossibile non riconoscere Luca Argentero, anche se la foto è di molti anni fa

L’ultimo dei personaggi noti dello spettacolo che hanno pubblicato, o dei quali è circolata sul web, un loro foto da bambini, è Luca Argentero. Arrivato sotto la luce dei riflettori grazie alla sua partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello, oggi è uno degli attori e sex symbol più famosi e apprezzati d’Italia.

Credit: Luca Argentero

Crescendo è cambiato molto, come è naturale che sia, ma gli occhi e il suo sorriso sono davvero inconfondibili. Nella foto che circola sul web da alcuni giorni è ritratto un Luca solare, caratteristica che non ha mai perso, in uno dei suoi ricordi più belli dell’infanzia.

Credit: Luca Argentero – Facebook

Il pubblico lo ha conosciuto nell’ormai lontano 2003, quando ha partecipato alla terza edizione italiana del reality show di Canale 5 “Grande Fratello“. Al contrario di molti altri concorrenti, Luca ha saputo ritagliarsi, grazie alla sua bellezza e al suo talento, dei ruoli importanti nel panorama dello spettacolo, svariando tra teatro, televisione e cinema.

Vita e carriera di Luca Argentero

Luca Argentero è nato a Torino il 12 aprile del 1978. Dopo la sua partecipazione al GF, esordisce in televisione nel 2005, recitando nella fortunata fiction Mediaset, “Carabinieri“. In Tv, nell’arco della sua carriera, saprà ritagliarsi anche altri importanti ruoli, tra tutti ricordiamo quello da presentatore de “Le Iene” e quello da giurato in “Amici“.

Di spicco anche la sua carriera cinematografica. Infatti, dal 2005 ad oggi ha recitato in 30 pellicole, molte delle quali sotto le direttive o al fianco di grandi artisti. Per fare il nome solo di alcuni, Ferzan Ozpetek, Michele Placido, Neri Parenti e Claudio Amendola.

Credit video: IULM Università – Youtube

Ha avuto diversi ruoli importanti anche in campo teatrale, del doppiaggio e, non da meno, da attore in alcuni videoclip di canzoni di cantanti del calibro di Giorgia, Neffa, i Modà e Francesca Michielin.

Riguardo alla sua vita privata, sono due le donne famose per essere o per essere state al suo fianco. Nel 2004 si è fidanzato con l’attrice e doppiatrice Miriam Catania e, dopo 5 anni di fidanzamento, i due si sono sposati, per poi separarsi ufficialmente nel 2016. Nel 2015, invece, ha conosciuto la sua attuale compagna, l’attrice Cristina Marino. Dal loro amore, il 20 maggio di quest’anno, è nata la loro prima bambina, Nina Speranza.