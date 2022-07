Tragedia in India, una scimmia uccide un bambino di quattro mesi

Una vera e propria tragedia quella che si è verificata in questi ultimi giorni in India, precisamente nello stato dell’Uttar Pradesh. Qui, infatti, una scimmia ha ucciso un neonato di soli quattro mesi facendolo cadere da tetto di un edificio. Scopriamo insieme tuti i dettagli di questa triste storia.

Una scimmia ha fatto cadere un bambino di soli quattro mesi dal tetto di un edificio. Questo è quanto successo nello stato dell’Uttar Pradesh, in India. Stando a quanto riportato, tutto è iniziato quando un branco di scimmie ha aggredito la famiglia del bambino mentre si trovava nel terrazzo della sua casa.

Inutile dire che i genitori del bimbo hanno cercato in tutti i modi di difendere il piccolo dall’aggressione ma è successo qualcosa che ha avuto un tragico epilogo. Il padre del piccolo è inciampato mentre aveva in braccio suo figlio appena nato. A questo punto una delle scimmie si è avventata sul piccolo afferrandolo e facendolo cadere dalla terrazza dell’abitazione.

Purtroppo il bimbo è morto sul colpo. Una vera tragedia che ha lasciato senza parole tutti gli abitanti del villaggio di Dunka in cui vive la famiglia assalita dal branco di scimmie. Attualmente un team di veterinari esperti sta portando avanti delle ricerche per comprendere i motivi che hanno causato il dramma.

Non è la prima volta che in queste zone vengono segnalati attacchi agli umani da parte di branchi di scimmie. Un caso molto particolare risale al 2020. In questo anno, infatti, una scimmia alcolizzata ha aggredito un gruppo di numerose persone causando il ferimento di alcune di esse.

Alcune di esse hanno riportato dei traumi molto gravi. Ci sono stati infatti alcuni, soprattutto bambini, che sono dovuti ricorrere alla chirurgia plastica allo scopo di riparare i danni causati da questa scimmia, dal momento che sono stati completamente sfigurati.