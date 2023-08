Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nella tarda mattina di domenica 20 agosto. Elia Caroccia una ragazza di soli 32 anni, purtroppo ha perso la vita dopo esser caduta in un dirupo, durante un’escursione con il fidanzato ed altri amici.

I soccorritori intervenuti sul posto, non sono riusciti a fare nulla per salvarle la vita. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso.

L’improvvisa e prematura scomparsa di questa ragazza ha sconvolto ed addolorato l’intera comunità di Nocera Inferiore, in cui viveva. Per questo hanno scelto di rinviare tutti i programma di festa in programma. Lavorava in un call center a Pompei.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di domenica 20 agosto. Precisamente in un sentiero adiacente al ponte tibetano a Roccamandolfi, in provincia di Isernia.

Elia era con il fidanzato ed alcuni amici. Tutti insieme avevano deciso di fare un’escursione per alcuni sentieri, presenti in zona. Quando all’improvviso, la giovane è precipitata in un dirupo.

Intorno alle 13.50 è scattato il tempestivo allarme al soccorso alpino. Questi ultimi sono presto intervenuti sul posto ed hanno cercato di capire la situazione, ma per la ragazza ormai non c’è più nulla da fare.

Il lutto per la scomparsa di Elia Caroccia

Individuare e recuperare il corpo non è stato affatto semplice, a causa della fitta vegetazione. Dopo tutto il lavoro degli organi competenti, hanno trasferito la salma in obitorio ed è qui che verrà sottoposta all’autopsia.

Nel frattempo sono davvero tante le persone che sui social hanno voluto esprimere la loro tristezza per questa perdita. Lo stesso sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio in un post ha scritto: