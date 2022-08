La tragedia è accaduta a Vicenza, precisamente sull’Altopiano di Asiago. Andrea Mazzetto ha perso la vita a 30 anni, è precipitato in un dirupo, mentre cercava di recuperare il cellulare della sua fidanzata.

Andrea stava facendo un’escursione con la fidanzata, quando quest’ultima ha perso lo smartphone. Il giovane, nel tentativo di recuperarlo, si è sporto troppo su un precipizio ed è caduto da un’altezza di circa cento metri.

La dolorosa tragedia è accaduta nei pressi dell‘Altar Knotto, una formazione rocciosa posta a strapiombo sulla Val d’Astico, la cui forma ricorda quella di un grande altare.

La fidanzata, sotto choc, ha lanciato l’allarme. I soccorritori si sono subito messi a lavoro per recuperare Andrea Mazzetto ed hanno riaccompagnato la ragazza a valle, dove è stata affidata ai paramedici.

Grazie anche all’intervento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino, dopo diverse ore, è stato possibile recuperare il corpo del 30enne.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti dei Carabinieri, che hanno ricostruito la dinamica di quanto accaduto.

La morte di Andrea Mazzetto ha sconvolto tutti, nessuno si aspettava di dover vivere una tragedia simile. Sui social sono apparsi tantissimi messaggi di coloro che hanno voluto ricordarlo e salutarlo per l’ultima volta. Anche l’associazione Rugby Rovigo ha pubblicato un post su Facebook:

Tutte le Posse Rossoblù si stringono in un sincero abbraccio ad Enrico Mazzetto alla sua famiglia per l improvvisa perdita del fratello Andrea. Enrico ti siamo tutti vicino in questo terribile momento.