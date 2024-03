Un episodio straziante è quello che è avvenuto la scorsa notte nella zona di Montecchio. Purtroppo una donna incinta al secondo mese, dopo aver accusato un malore in casa, ha perso la vita mentre si trovava fuori il pronto soccorso del Franchini.

La stessa Ausl locale, ha deciso di avviare quindi un’inchiesta, per capire cosa è successo, ma soprattutto se questa vicenda si sarebbe potuta concludere in un modo diverso. Ci sono anche molti aspetti da chiarire.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 marzo. Precisamente nell’ospedale Franchini, che si trova nel comune di Montecchio, che si trova nella provincia di Reggio Emilia. La ragazza di origini indiane, era incinta al secondo mese di gravidanza e fino a quel momento per loro, sembrava essere tutto normale.

Quando all’improvviso, intorno all’1 di notte, ha avuto un malore. Il marito si è presto reso conto che la situazione era molto grave. Per questo ha chiesto il tempestivo intervento dei sanitari. Tuttavia, è durante l’attesa che in casa, che la donna ha perso i sensi. L’uomo così, invece di aspettare ha deciso di portarla con la sua auto, all’ospedale Franchini.

Il decesso della donna incinta, dopo il trasporto in nosocomio

CREDIT: COME SI VIAGGIA

Una volta qui però, l’uomo si è trovato davanti la porta del pronto soccorso chiusa. Da quello che raccontano ha provato a bussare più volte, con la speranza che qualcuno potesse aiutarlo. Ad un certo punto una delle operatrici, li ha visti ed ha allertato tempestivamente gli operatori della Croce Arancione.

Questi ultimi hanno cercato di rianimarla a lungo. Con loro sono arrivati anche i medici a bordo dell’automedica da Reggio, ma nonostante le loro disperate manovre di rianimazione, per la donna non hanno potuto fare nulla. Purtroppo per lei non c’era più nulla da fare, se non constatare il suo decesso.

Sulla vicenda stanno indagando anche i Carabinieri, che stanno cercando di capire cosa è successo e se questo dramma, si sarebbe potuto evitare. Ci saranno a breve nuovi aggiornamenti sull’accaduto.