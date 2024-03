Sono arrivati i risultati dell’autopsia effettuata sul corpo di Natalia, la ragazzina di soli 12 anni che ha perso la vita la scorsa settimana. È stata trovata morta nel suo letto dal suo papà. L’uomo non è riuscito a svegliarla e ha allertato i soccorsi. In attesa dell’ambulanza, ha provato a rianimarla guidato al telefono dal 118, ma la 12enne era deceduta già da diverse ore.

Le forze dell’ordine hanno aperto un fascicolo d’indagine sul quadro clinico di Natalia. Si era infortunata durante una partita di football e si era recata al Pronto Soccorso per via di un insistente dolore al ginocchio. Tuttavia, era stata visitata e poi rimandata a casa.

I medici avevano escluso una frattura e l’ecografia polmonare effettuata aveva dato esito negativo, ma la 12enne è morta ventiquattro ore dopo nel letto della sua abitazione, probabilmente nel corso della notte.

Sotto indagine le foto che Natalia aveva inviato al suo papà

Antonello Crinelli, il medico legale che ha effettuato l’esame autoptico sul corpo senza vita di Natalia, ha stabilito che è deceduta per via di un’infezione dei tessuti della gamba sinistra. La Procura sta indagando per ricostruire le ultime ore di vita della 12enne e per esaminare possibili negligenze e responsabilità mediche.

Gli inquirenti hanno acquisito anche tutte le immagini che la ragazzina aveva mandato al suo papà il giorno precedente al decesso. Foto della sua gamba, sulla quale erano già visibili delle strane macchie rosse. Macchie che, secondo quanto riportato dalla testata Leggo, non sarebbero state citate nel verbale del Pronto Soccorso.

Secondo l’autopsia, quindi Natalia è morta a causa di un’infezione dei tessuti della gamba. L’esame è stato effettuato dal medico legale in presenza di tutti i consulenti nominati. Sotto indagine la pediatra in servizio all’ospedale che aveva preso in carico la giovane paziente al suo arrivo in ospedale.

