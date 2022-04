La tragedia è accaduta nella notte tra il 19 e il 20 aprile nei pressi del fiume Adda. Romina Vento, una donna di 44 anni e madre di due figli di 10 e 15 anni, è morta in un incidente.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che a causare la morte della donna sia stato il compagno, attualmente accusato di omicidio volontario e detenuto nel carcere di Bergamo.

Rintracciato il compagno di Romina Vento

I testimoni hanno visto la macchina sfrecciare a tutta velocità sulla strada sprovvista di guard rail ed hanno sentito la donna urlare e chiedere aiuto. La vettura si è ribaltata ed ha finito la corsa nel fiume Adda. Subito dopo l’incidente, Carlo Fumagalli, questo il nome dell’uomo, ha nuotato fino a riva ed è poi fuggito tra la vegetazione. I presenti sono riusciti a vederlo grazie alle torce dei cellulari.

Qualcuno ha raccontato di aver sentito Carlo Fumagalli urlare ”Mio figlio, mio figlio“, da qui il sospetto che in macchina ci fosse anche il figlio minore della coppia. Gli agenti hanno poi constatato che il bambino si trovava a casa con la sorella maggiore di 15 anni.

Dopo l’allarme lanciato dai testimoni della drammatica scena, sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine. I primi, con l’aiuto dei sommozzatori, hanno recuperato il corpo della donna e non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Gli agenti, invece, si sono subito mobilitati per rintracciare il compagno. L’uomo è stato trovato sull’altra sponda del fiume, tre ore dopo l’incidente.

I due convivevano in un’abitazione a Fara Gera d’Adda, in provincia di Bergamo, insieme ai loro figli di 10 e 15 anni.

Il corpo senza vita di Romina Vento è stato trasportato all’ospedale Giovanni XXIII, in attesa dell’autopsia. I risultati dell’esame saranno necessari per stabilire la causa effettiva della morte della donna di 44 anni.