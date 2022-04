Incidente stradale: Alessandro Quatrini, sbalzato dalla moto, muore a 29 anni

Una tragica notizia, nel corso delle ultime ore, ha sconvolto l’intera comunità di Terracina. Alessandro Quatrini è morto in un incidente stradale sulla Pontina nella vigilia di Pasqua. Il ragazzo aveva solo 29 anni ed era a bordo della sua moto.

Durante la vigilia di Pasqua, sabato 16 aprile, è avvenuta una tragedia al chilometro 198 della Pontina, nel Territorio di Terracina. Alessandro Quatrini ha perso la vita in un incidente stradale. Il ragazzo 29enne, originario di Frosinone, stava guidando la sua moto quando si è schiantato contro una Fiat Idea.

Tempestivo è stato l’intervento dei soccorsi i quali hanno tentato inutilmente di mantenere in vita il 29enne. Tuttavia, per quest’ultimo non c’è stato niente da fare. A causa del forte impatto, Alessandro è morto sul colpo e i sanitari del 118 hanno potuto solo confermare il suo decesso.Il 29enne è sbalzato dalla sua moto ed è caduto violentemente sull’asfalto della carreggiata.

Per quanto riguarda il conducente della Fiat Idea, si tratta di un uomo di origini finlandesi il quale è stato trasportato in ospedale a causa di lievi ferite. Gli agenti lo hanno sottoposto all’alcol e al drug test per verificare se guidasse in stato di ebrezza. Tuttavia ancora non si è a conoscenza dei risultati.

Alla luce della tragedia, numerosi sono stati i messaggi da parte dei suoi amici i quali hanno voluto rivolgere ad Alessandro il loro ultimo saluto. Per esempio, queste sono le parole di Francesca condivise sul suo profilo Facebook: