Dramma a Parma, bambino di 4 anni morto: sconosciute le cause Tragedia a Parma, un bambino di 4 anni è morto all'improvviso: avviate le indagini mediche e della Procura

La notizia arriva da Parma, dall’ospedale Maggiore. Durante il pomeriggio di ieri, 26 maggio, un bambino di 4 anni è morto dopo essere stato portato in ospedale e ricoverato. Non sono ancora chiare le cause della sua morte. È stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che adesso hanno aperto un’indagine per capire cosa sia davvero accaduto.

Secondo le notizie rese note finora, il bambino è stato trasportato in ospedale, con urgenza, dall’ambulanza ed è stato poi ricoverato in terapia intensiva, dove poche ore dopo è morto.

I medici hanno fatto ogni tentativo possibile per tenerlo in vita, ma alla fine non c’è stato nulla da fare e lo hanno dichiarato morto.

I genitori, disperati, pretendono ora che venga eseguita l’autopsia. Hanno dichiarato che il loro bambino aveva la tosse da molto tempo, tanto che preoccupati vista l’emergenza sanitaria, avevano allertato il pediatra, ma il piccolo non è mai peggiorato.

Il bambino, Jacopo Villa, è stato sovrastato da una crisi respiratoria e soltanto al termine degli approfondimenti medici e delle indagini della procura, verranno a galla ulteriori chiarimenti.

“Vogliamo la verità. Non abbiamo fatto denuncia ma abbiamo richiesto l’autopsia. Nostro figlio era sano, in 4 anni non ha mai preso un antibiotico”, hanno dichiarato la mamma e il papà.

Nei prossimi giorni ci saranno risposte alle dolorose domande dei genitori, dei medici, degli agenti e dell’intera comunità, che si è stretta intorno al dolore immenso della famiglia.

Al momento non ci sono ipotesi di reato.

Non è l’unica terribile vicenda degli ultimi giorni. A Lodi, un bambino di 3 anni è caduto dal quarto piano di un’abitazione. I medici non sono riusciti a fare nulla, a causa dei gravi danni riportati. Il bambino è precipitato da un palazzo che si trova in via Cavallotti, a Castelpusterlengo. L’allarme è stato dato da alcuni testimoni, che si sono ritrovati a vedere tutta la scena.

Inizialmente si pensava che il bambino fosse arrivato in ospedale e poi fosse morto, ma poi è stata divulgata la notizia che è morto prima che venisse caricato dall’ambulanza. L’impatto è stato talmente violento che gli ha causato un grave trauma cranico. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine, per capire chi fosse presente al momento dell’incidente, cosa stesse facendo e per capire come abbia fatto il bambino a precipitare dal quarto piano.

Notizia in fase di aggiornamento.