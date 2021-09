Dramma in provincia di Parma, un bambino di 7 anni è morto a causa di un arresto cardio circolatorio

Un tragico ed improvviso decesso è avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 29 settembre. Purtroppo un bambino di soli 7 anni, affetto da gravi patologie sin da nascita, ha perso la vita tra le braccia della madre. Sul posto sono arrivate auto le forze dell’ordine, che hanno avviato in fretta le indagini del caso.

Una perdita straziante, che ha spezzato i cuori di tutta la comunità. In molti al momento stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sui social, per mostrare affetto e vicinanza alla famiglia.

Stando alle informazioni che hanno reso note i media locali, la tragedia è avvenuta intorno a mezzogiorno di mercoledì 29 settembre. Precisamente in via Falconi, a Farnesiana, in provincia di Parma.

Il piccolo di origini africane, sin dalla nascita era affetto da alcune gravi patologie, per cui era in cura all’ospedale locale, le sue condizioni erano complicate. I medici conoscevano bene la sua situazione.

Nel momento in cui è avvenuto il dramma era in macchina con la madre, che lo stava accompagnando a casa di alcuni amici di famiglia. Tuttavia, proprio durante il tragitto è avvenuto l’impensabile.

Il bimbo ha perso i sensi e la donna si è presto resa conto di ciò che stava accadendo. Infatti ha lanciato subito l’allarme ai sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti. È stato necessario l’intervento di un’automedica ed anche di un’ambulanza della Croce Bianca.

Il tragico decesso del bambino di 7 anni

I medici, nonostante le sue condizioni critiche, hanno deciso di trasportarlo d’urgenza al vicino ospedale. Al pronto soccorso sono arrivate anche le forze dell’ordine con diverse pattuglie e anche gli agenti della Polizia Scientifica.

Tuttavia, è proprio nella stessa struttura ospedaliera che il suo cuore ha cessato di battere per sempre. I dottori hanno provato a fare il possibile per aiutare il piccolo, ma i loro disperati tentativi sono risultati vani.

Secondo le prime indagini, il decesso di questo bimbo sembra essere legato ad un arresto cardio circolatorio. Probabilmente è stato causato dalle rare patologie di cui era affetto sin dalla nascita.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: