Una tragedia inaspettata è accaduta ieri, nelle prime ore del pomeriggio, a Cascina (comune in provincia di Pisa). Un bambino di 11 anni è morto dopo essersi sparato un colpo di pistola alla testa. La pistola era quella d’ordinanza del suo papà Carabiniere.

Credit: pixabay.com

Intorno alle 13:30 è partito l’allarme dall’abitazione e i soccorritori si sono precipitati sul posto. Purtroppo, al loro arrivo, non hanno potuto fare nulla per salvare la vita dell’undicenne. Era ormai troppo tardi.

L’allarme lanciato dai genitori del bambino di 11 anni

I due genitori, secondo le prime notizie riportate, hanno sentito lo sparo e subito dopo hanno scoperto la tragedia e lanciato l’allarme. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti, ne come il ragazzino sia entrato in possesso dell’arma carica di suo padre.

Credit: pixabay.com

I Carabinieri stanno indagando e cercando di ricostruire gli ultimi momenti di vita del bambino di 11 anni. L’ipotesi più concreta, è che la vittima abbia trovato la pistola carica di suo padre e si sia sparato un colpo per sbaglio.

L’intera comunità è sconvolta da quanto accaduto, una vita spezzata per una tragica fatalità. La notizia si è rapidamente diffusa anche sui social, lasciando tristezza nel cuore di migliaia di utenti.

Indagini in corso: la pistola era custodita nel solito posto

Credit: pixabay.com

Bisognerà attendere per ulteriori notizie e per l’esatta ricostruzione dei fatti. Sembrerebbe che l’arma del Carabiniere fosse custodita “con diligenza” nel solito posto, ma non è chiaro come l’unicenne ne sia entrato in possesso e abbia fatto partire un colpo indirizzato proprio alla sua tempia. Un colpo fatale che ha spezzato in un attimo la sua giovane vita. I colleghi del militare sono accorsi sul posto ed è toccato proprio a loro avviare le indagini sulla morte del bambino.

In attesa di ulteriori aggiornamenti.