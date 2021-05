Una nuova tragedia si è abbattuta nella zona del Mottarone dove domenica 23 maggio una cabina della funivia è precipitata causando la morte di 14 persone. Nicola Pantoriero, un operatore di 52 anni delle reti Mediaset, è morto a causa di un malore durante la registrazione di un servizio riguardo il tragico evento.

Tragedia Mottarone, proseguono le indagini sull’incidente

Domenica 23 maggio un tragico evento è avvenuto nella zona del Mottarone, in provincia di Verbania. La cabina di una funivia è infatti precipitata determinando la morte di 14 persone. L’unico sopravvissuto è un bambino di 5 anni, il cui nome è Eitan, attualmente ricoverato in gravi condizioni presso l’Ospedale di Torino.

Attualmente è stata aperta un’inchiesta da parte della Procura di Verbania che sta indagando per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose. Inoltre, la Procura ha sequestrato tutta la documentazione relativa alla manutenzione dell’impianto e alcuni video che possono aiutare a far luce su quanto accaduto.