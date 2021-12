Matteo Dal Molin è morto all’età di 49 anni mentre si trovava in un ristorante di Valdagno, Vicenza, insieme alla sua compagna e ad alcuni amici. Il gruppo stava mangiando, quando l’uomo ha improvvisamente ingoiato un boccone di cervo, che gli ostruito le vie respiratorie.

Secondo le notizie riportate, il primo ad intervenire in soccorso di Matteo Dal Molin, è stato un altro cliente che si trovava all’interno del ristorante e che sin dal primo momento, ha provato a liberargli le vie respiratorie, praticando compressioni addominali. Anche un’infermiera presente al momento della tragedia, ha provato ad aiutare l’uomo con un massaggio cardiaco, ma il suo cuore non ha mai ripreso a battere.

Nel frattempo, i proprietari del ristorante hanno lanciato l’allarme al 118. I paramedici, una volta raggiunto il posto, hanno provato a rianimare il quarantanovenne. Purtroppo ogni loro tentativo è stato vano, hanno potuto soltanto dichiarare il decesso dell’uomo.

Quel boccone di carne di cervo, è stato successivamente estratto, con molta fatica. Avrebbe dovuto essere una cena tra amici, all’insegna della spensieratezza e invece si è trasformata presto in una tragedia che nessuno dimenticherà mai.

Quel pezzo di carne ha ostruito le vie respiratorie del 49enne e nonostante i presenti siano intervenuti tempestivamente, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Matteo Dal Molin era un barista che lavorava nel locale “Pecora nera”. Era molto conosciuto e in tanti lo hanno salutato sui social, pubblicando foto in sua compagnia e accompagnandole con tristi post di addio.

Tienimi d’occhio anche da lassù, come mi dicevi sempre… Non ho parole, riposa in pace, ci mancherai.