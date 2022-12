Ritrovata la vettura dell’ultima vittima della frana di Ischia, accartocciata sul tetto della sua casa. Di Maria Teresa Arcamone, non c’è ancora traccia.

I soccorritori sono riusciti a riprendere gli scavi presso l’abitazione della donna di 31 anni, situata in via Celario, grazie ad una tregua dal maltempo. Sono riusciti ad individuare la vettura di Maria Teresa Arcamone sul tetto della sua casa, completamente distrutta e sepolta nel fango.

Ischia: 11 corpi ritrovati

La donna è l’unica che manca all’appello dei dispersi. Nei giorni scorsi le vittime sono salite ad 11. Dopo il ritrovamento dei tre fratellini, Michele 15 anni, Francesco 11 anni e Maria Teresa 6 anni, sono stati ritrovati anche i loro genitori, Gianluca Monti e Valentina Castagna.

Trovati anche i corpi senza vita di Giovanna Mazzella, Maurizio Scotto di Minico e del loro neonato di appena 22 giorni, il piccolo GiovanGiuseppe. Uno dei vigili del fuoco che ha estratto dal fango la famiglia, ha raccontato in un’intervista di come la mamma stringeva il bambino appena nato al suo petto, come se avesse cercato di proteggerlo da quel triste destino.

Tra le prime vittime c’erano Nikolinca Gancheva Blagova e Eleonora Sirabella. Quest’ultima è la trentunenne che ha cercato di chiamare il suo papà in cerca di aiuto. Tuttavia l’uomo, una volta raggiunta l’abitazione della figlia, non ha avuto alcun modo di avvicinarsi.

Diversi giorni dopo, i soccorritori hanno trovato anche il suo fidanzato, Salvatore Impagliazzo.

Si continua a scavare intorno all’abitazione dell’ultima dispersa, con la speranza di trovare tracce della trentunenne. Nel frattempo, la protezione civile ha prorogato l’allerta meteo fino alla giornata di oggi alle ore 16:00. Fortunatamente, nelle ore successive, si parla di piogge moderate che non dovrebbero ostacolare gli scavi dei vigili del fuoco.

Sono più di 400, gli sfollati che hanno perso tutto o che sono stati allontanati dalle proprie abitazioni.