Tanta commozione sui social per la notizia della morte di Stacey Pentland, la mamma diventata famosa sui social network, che da mesi combatteva la sua battaglia contro il cancro.

La donna aveva iniziato a condividere la sua esperienza su Tik Tok, riuscendo ad ottenere il sostegno e la vicinanza di migliaia di persone. Il suo account aveva raggiunto oltre 200 mila persone e i suoi ultimi video avevano superato un milione di visualizzazioni.

Stacey Pentland aveva 37 anni ed aveva scoperto la malattia per caso. Stava tagliando l’erba al giardino della sua casa, quando ha avvertito un fortissimo dolore alla schiena. Così si è recata in ospedale per farsi controllore, ma la diagnosi è stata straziante ed inaspettata: tumore con metastasi diffuse in tutto il corpo. Purtroppo i medici l’avevano informata che non c’era più nulla da fare per sconfiggere quell’orribile male.

Così, questa mamma aveva deciso di aprire un account su Tik Tok, la piattaforma oggi famosa in tutto il mondo. Il suo scopo è stato quello di condividere la sua esperienza con i suoi amici e supportare tutte le persone nella sua stessa situazione. Una storia che ha commosso migliaia di persone, che l’hanno seguita con amore ed ammirazione.

Stacey aveva scelto comunque di provarci e non arrendersi. Nonostante sapesse di non avere speranze, aveva deciso di sottoporsi alla chemioterapia. Voleva soltanto avere più tempo possibile per godersi la crescita e l’affetto dei suoi quattro figli.

Grazie al suo racconto, tante persone hanno deciso di controllarsi periodicamente con un check-up. La donna ha insegnato a tutti a stare attenti, a controllarsi, così da poter intervenire in tempo e non quando è ormai troppo tardi.

La notizia della sua morte ha lasciato dolore e sconforto sul web e migliaia di persone hanno voluto mandare messaggi di cordoglio alla famiglia e salutarla, pubblicando le sue ultime foto e definendola una mamma guerriera.