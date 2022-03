Una tragedia inaspettata ha colpito il comune di Altavilla Silentina, a Salerno. Antonio è morto a soli 13 anni, trovato senza vita nel suo letto dai suoi genitori.

Il bambino soffriva di crisi epilettiche e si sospetta che sia morto proprio a seguito di una crisi respiratoria fatale.

Quanto accaduto ha sconvolto la sua mamma e il suo papà, i familiari, tutti coloro che conoscevano Antonio e l’intera comunità. Il Primo Cittadino di Altavilla Silentina ha voluto esprimere il suo cordoglio a nome di tutti i cittadini ed ha volto mostrare affetto e vicinanza alla famiglia.

Nel rispetto del lutto che ha colpito il comune, il Sindaco ha annullato anche tutti gli eventi in programma.

Il Sindaco, la Giunta, l’amministrazione comunale tutta e l’ intera comunità altavillese si stringe attorno alla famiglia Cennamo per la scomparsa prematura del piccolo Antonio. Un dolore che nessuno potrà mai colmare, soltanto la vicinanza di tutti noi in qualche maniera forse risolleverá i genitori, il fratellino, la famiglia tutta. Vi siamo vicini.

Si è deciso di annullare anche la celebrazione della 2º Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati, rimandata nei giorni successivi alla tragedia, nel rispetto del dolore della morte del 13enne.

Antonio Cennamo era un ragazzino sempre allegro, che frequentava le scuole medie. Quell’indimenticabile mattina, la sua mamma è entrata nella sua stanza per svegliarlo, ma il tredicenne non ha risposto alle sue chiamate. Così la donna ha insistito, scuotendolo. Quando si è resa conto che non dava segni di vita, ha subito lanciato l’allarme al 118.

La causa della morte non è ancora certa, ma si è trattato di un evento naturale. Il tredicenne soffriva di crisi epilettiche.

Il comune di Altavilla Salentina era già stato colpito da un’altra tragedia accaduta pochi mesi fa. Una coetanea di Antonio è morta a causa di alcuni problemi cardiaci.