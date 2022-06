Tragedia nel Napoletano, incidente tra due auto: un morto

Una vera e propria tragedia quella che si è verificata ieri, domenica 12 giugno, nel Napoletano. Due automobili sono rimaste coinvolte in un drammatico incidente che ha causato un bilancio davvero tremendo. Oltre all’esplosione di uno dei due veicoli, l’incidente ha causato anche un morto. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Ci troviamo a Giugliano, precisamente in via San Nullo a Licola. Proprio qui nella mattina di domenica 12 giugno, due auto sono rimaste coinvolte in un incidente che ha causato non pochi danni. Si tratta di una Panda e di una Clio alimentata a GPL. Lo scontro si è rivelato mortale in quanto ha causato la morte di uno dei due conducenti.

Stando alle informazioni dei media locali, il bilancio della tragedia è tremendo. Sappiamo che sulla Panda erano a bordo quattro persone. Tutte attualmente sono ricoverate presso gli ospedali di Giugliano, Frattamaggiore e Pozzuoli e due di esse si trovano in condizioni gravi.

Per quando riguarda l’altro veicolo invece, una Clio alimentata a GPL, i media locali riferiscono che l’automobile è esplosa e ciò ha causato la morte del conducente, un ragazzo di soli 25 anni. Dopo la tragedia, sul posto sono intervenuti i carabinieri che attualmente stanno facendo chiarezza sulle dinamiche dell’incidente.

Tragedia nel Napoletano: scontro tra due auto e un morto

Inutile dire che il dramma ha colpito il cuore di tutta la gente del posto. Su Facebook sono state riportate le parole di uno dei soccorritori, il dottor Ruggiero. Questo è quanto dichiarato dal medico:

Uno scontro frontale tra due auto, una di queste in fiamme. Cinque persone coinvolte, un ragazzo morto sul colpo ed una ragazza 18enne in fin di vita. Grazie al supporto degli equipaggi: Pozzuoli 1, Pozzuoli 2, Qualiano, Grumo, Automedica Pozzuoli, Automedica Varcaturo.

Non ci resta che stringerci al dolore delle famiglie coinvolte in questa tragedia, sperando che gli inquirenti riescano presto a far luce sulla vicenda.