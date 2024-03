Un nuovo gravissimo incidente stradale è quello che è avvenuto nella prima mattina della domenica delle Palme. Purtroppo ad avere la peggio un ragazzo di 23 anni, chiamato Emanuele Fanari, che è deceduto dopo che ha perso il controllo della macchina, senza altri veicoli coinvolti.

Ovviamente, come da prassi, gli agenti intervenuti si sono messi subito a lavoro per capire come e cosa è successo. Sull’asfalto tuttavia, non avrebbero trovato segni di frenata, che potessero far pensare ad un tentativo di riprendere il controllo del suo veicolo.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato intorno alle 6.30 di domenica 24 marzo, nel giorno delle Palme. Precisamente lungo la provinciale che porta a Pabillonis, nella zona di Murta ‘e Canna, che si trova nella parte Sud della Sardegna. Emanuele sembrerebbe che era appena uscito dalla sua abitazione.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire da parte delle forze dell’ordine, è avvenuto l’impensabile. Da ciò che è emerso il ragazzo era alla guida della sua Peugeot 208 e forse per una distrazione, un colpo di sonno o un ostacolo, ne ha perso il controllo. Dopo essere uscito fuori strada, ha travolto un cartello stradale ed ha finito la sua corsa in alcuni campi.

Il decesso di Emanuele Fanari dopo il grave incidente stradale

CREDIT: SARDEGNA WORLD

Il quotidiano locale l’Unione Sarda ha scritto che stava cercando di raggiungere la sua fidanzata in discoteca, ma non è mai arrivato a destinazione. Purtroppo il dramma è avvenuto quando si trovava a metà del tragitto.

I passanti si sono presto resi conto della gravità del sinistro. Per questo hanno chiesto il tempestivo intervento sia dei sanitari, ma anche delle forze dell’ordine. Tutti sono arrivati sul posto in pochissimi minuti, ma per Emanuele non c’era ormai più nulla da fare.

I medici hanno cercato di rianimarlo a lungo, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. Gli agenti come da prassi, al momento stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e per ora, non risulterebbero esserci altri veicoli coinvolti e nemmeno segni di frenata sull’asfalto.