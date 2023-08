Francesco Zanetti è uscito con la sua moto d'acqua e non è più tornato. Trovato senza vita dai soccorritori la mattina del 15 agosto

Un’altra triste vicenda che ha segnato gli ultimi giorni. Francesco Zanetti ha perso la vita a soli 32 anni, lo scorso 14 agosto. È uscito di sera con la sua moto d’acqua e non ha più fatto rientro. Gli amici, preoccupati, hanno subito lanciato l’allarme ai soccorritori.

Purtroppo, nella mattinata di Ferragosto, è arrivato lo straziante epilogo. Francesco Zanetti è stato trovato senza vita. La tristissima vicenda è accaduta sul Lago di Garda, precisamente a Punta Grò di Sirmione.

Era partito nella serata del 14 agosto da Lazise, con la sua moto d’acqua. Quello che è accaduto in seguito è ancora avvolto nel mistero. Le indagini delle forze dell’ordine e i risultati degli esami che verranno effettuati dal medico legale, saranno fondamentali per dare delle risposte a tutti coloro che in queste ore lo stanno piangendo.

Bisognerà capire se Francesco Zanetti sia rimasto vittima di un inaspettato incidente e se la sua moto d’acqua si sia ribaltata. Non doveva uscire con la moto d’acqua, poiché di notte la navigazione è vietata. Lo hanno sottolineato i guardacoste del Lago di Garda.

L’allarme degli amici e le ricerche di Francesco Zanetti

Quando intorno alle 2:00 di notte, i suoi amici non lo hanno visto tornare, preoccupati, hanno subito lanciato l’allarme. I soccorsi sono intervenuti in breve tempo ed hanno perlustrato tutta la zona, fino allo straziante ritrovamento. Purtroppo, nessuno ha potuto fare nulla per salvarlo, era ormai troppo tardi. La Procura ha aperto un fascicolo d’indagine e disposto l’autopsia.

Amava la sua moto d’acqua, come testimoniano le tantissime immagini sul suo profilo social. Gli amici non riescono ancora a capacitarsi di quanto sia accaduto. Le sue foto sorridenti sono l’ultimo ricordo che possono condividere, mentre con la rabbia nel loro cuore continuano a domandarsi perché un ragazzo così giovane abbia dovuto lasciarli in modo così inaspettato.