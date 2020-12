Un evento drammatico è avvenuto nella notte tra il 24 ed il 25 dicembre, a Pordenone. Andrea De Felice noto chef del posto ha perso la vita, dopo aver accusato un grave malore. Ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi familiari e di tutte le persone che lo hanno conosciuto.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda terribile, che ha scosso migliaia di persone. Sul web infatti sono apparsi migliaia di messaggi di cordoglio per il ragazzo e per i suoi genitori. Hanno organizzato anche una raccolta fondi, per aiutare la famiglia a sostenere tutte le spese.

Secondo le informazioni rese note nelle ultime ore, Andrea la sera della Vigilia di Natale, era a casa dei suoi genitori. All’improvviso ha accusato uno strano malore ed ha deciso di andare a dormire.

Poche ore dopo, la mamma e il padre hanno fatto la tragica scoperta. Purtroppo hanno trovato il ragazzo nel letto che non respirava più. Si sono allarmati in fretta ed hanno chiesto il tempestivo intervento dell’ambulanza.

CREDIT: FACEBOOK

I medici sono arrivati nell’abitazione della famiglia in pochi minuti. Hanno avviato in fretta tutte le manovre di rianimazione, ma tutti i loro tentativi, non hanno portato ai risultati sperati. Alla fine non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

La drammatica notizia si è diffusa velocemente in tutta la comunità. Tutti sono rimasti sconvolti da questa tragica ed improvvisa morte. Andrea era molto conosciuto, proprio per il suo lavoro da chef.

Morto Andrea De Felice: l’accaduto

CREDIT: ANDREA ZANARDO

Il ragazzo di soli 31 anni, ha lasciato i suoi genitori, il fratello, la compagna e soprattutto la sua bimba di soli 6 mesi.

Era tornato da poco da Londra, dopo aver lavorato in un noto ristorante. Grazie al suo lavoro ha fatto il giro del mondo ed alla fine, dopo aver incontrato la sua fidanzata, ha deciso di tornare in Italia. Negli ultimi tempi stava lavorando alla Vecia osteria del Moro, al centro di Pordenone. Un suo amico, quando ha saputo la triste notizia, ha pubblicando un messaggio su Facebook. Ha scritto:

CREDIT: FACEBOOK