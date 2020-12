Gravissimo incidente a L’Aquila, nel quale purtroppo un giovane ragazzo è morto. Coinvolte anche una donna e la figlia, che nell’impatto sono rimaste ferite. Lo scontro è avvenuto nella serata di martedì 15 dicembre sulla SS17 che porta a Sassa, al chilometro 28, all’altezza di Casale Signorini. Per il ragazzo a nulla è valso l’intervento dei soccorritori.

A causa dell’incidente stradale avvenuto in tarda serata lungo la Statale 17, un giovane ragazzo ha perso la vita, in quello che è stato uno scontro frontale che purtroppo non gli ha dato scampo.

La vittima è un ragazzo di una ventina d’anni, che viaggiava a bordo della sua utilitaria, quando improvvisamente c’è stato un violento impatto contro un’auto che proveniva nel senso contrario di marcia.

Danilo Tresca aveva solo 24 anni: era a bordo della sua Fiat Panda, quando si è scontrato contro una Fiat 500 L.

L’atra automobile era guidata da una donna, che era insieme alla figlia al momento dell’impatto: mamma e bambina piccola sono rimaste ferite e trasportate immediatamente in ospedale, grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori.

In seguito allo scontro, la strada è stata subito chiusa al traffico. E sul posto sono intervenuti non solo i soccorritori del 118, ma anche i vigili del fuoco e i vigili urbani, che hanno prontamente eseguito tutti i rilievi del caso.

Incidente a L’Aquila, si devono ricostruire le dinamiche dell’incidente

Nemmeno il tempo di capire come sia potuto accadere uno scontro frontale mortale di tale portata, ecco che due giorni dopo a poca distanza dal luogo dello schianto è avvenuto un altro incidente mortale.

A morire, purtroppo, è stata una donna alla guida della sua auto, dopo lo scontro con un’autocisterna.

Ci si interroga ora sulla sicurezza di quel tratto di strada: due incidenti mortali in così pochi giorni di tempo meritano un’analisi approfondita delle condizioni del tratto stradale.