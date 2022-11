Un'anziana donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione dopo il terremoto: era deceduta da due mesi per cause naturali

Una vicenda che arriva dalle Marche, dopo il terremoto registrato nella giornata di ieri, intorno alle 7:00 del mattino. Un’anziana donna di 78 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione. Era deceduta da due mesi.

Dopo la notizia della forte scossa, la figlia ha deciso di telefonarle, per sapere come stava. Ma l’anziana donna di 78 anni non le ha risposto e così, ha iniziato a preoccuparsi.

Ha deciso di chiamare il 112, chiedendo agli agenti di inviare qualcuno all’abitazione della madre, per un controllo.

Quando le forze dell’ordine hanno aperto la porta, hanno fatto la triste scoperta. La donna era deceduta e il suo corpo senza vita era in avanzato stato di decomposizione.

Nessuno ha notato, per due mesi, l’assenza dell’anziana donna di 78 anni

Il triste episodio è accaduto, con precisione, in via della Ricostruzione ad Ancona. Il medico legale, intervenuto sul posto, ha stabilito che il decesso potrebbe essere avvenuto circa due mesi fa. Due mesi in cui nessuno ha contattato l’anziana una signora, in cui nessuno ha notato la sua assenza o si è preoccupato per lei.

La figlia ha telefonato a sua madre dopo la notizia del terremoto. Una forte scossa registrata in tutte le Marche con magnitudo 5.7.

Non aveva parenti accanto a lei, freddo il rapporto con la sua unica figlia

La donna viveva da sola ad Ancona da diversi anni. Era originaria di Salerno e non aveva parenti che vivevano vicino a lei. La sua unica figlia, che viveva lontana, non aveva dei stretti rapporti con lei. Sembrerebbe, secondo le notizie riportate, che si fossero allontanate a seguito di divergenze caratteriali.

Il decesso, dai primi esami, sembrerebbe avvenuto per cause naturali. È stata trovata senza vita, sul pavimento della sua abitazione. La salma è già stata riconsegnata ai familiari, che potranno organizzare la funzione funebre.