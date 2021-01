Tragedia per una delle corteggiatrici di Uomini e Donne. Grave incidente in auto: muore la sorella di soli 17 anni

Una tragedia immane è accaduta nella giornata di ieri, martedì 26 gennaio, ad Avellino, in Campania. Una smart, nel tentativo di effettuare un sorpasso, si è schiantata fatalmente contro un’altra vettura che era in sosta. Alla guida della Autovettura, c’era Annabella Prisco, ex corteggiatrice del trono Over di Uomini e Donne. Insieme a lei, sua sorella Debora, di soli 17 anni, che purtroppo ha perso la vita.

Credit: AVELLINOTODAY

La notizia drammatica ha sconvolto tutti, in particolare i parenti e amici della giovane vittima del terribile incidente stradale, avvenuto nel pomeriggio di ieri nella provincia campana.

Nell’azzardato tentativo di effettuare un sorpasso, l’auto guidata da Annabella Prisco, influencer e modella nota per aver seduto su una delle sedie delle corteggiatrici del dating show di Canale 5, è andata a schiantarsi violentemente contro un’auto che era in sosta sul lato della strada.

L’incidente è avvenuto nei pressi dell’incrocio tra Via dei Due Principati e Via Di Vittorio. Tutta la zona è stata poi prontamente chiusa al traffico per permettere alle forze dell’ordine e ai soccorritori di intervenire tempestivamente sul luogo del sinistro.

Sul posto, oltre alla Polizia Municipale, sono accorsi gli operatori del 118 che hanno soccorso le due giovani. Purtroppo, per la più giovane delle due, Debora Prisco, non c’è stato nulla da fare. La diciassettenne, molto conosciuta ed apprezzata in tutta la città, è morta sul colpo per i traumi accusati nel violentissimo impatto.

Annabella Prisco è ricoverata in ospedale

I medici del 118 hanno provveduto a trasportare d’urgenza Annabella Prisco presso l’ospedale di Avellino, dove tuttora è ricoverata. Pur essendo rimasta ferita, la giovane non pare essere in pericolo di vita.

Credit: Uomini e Donne – Mediaset

Annabella è un volto che a molti risulterà noto. Dopo aver fatto le selezioni per Miss Italia, ha preso parte al programma Uomini e Donne. Entrata in punta di piedi, ha conquistato ben presto l’attenzione di Riccardo Guarnieri. Colui che in quel periodo sedeva sul trovo Over del programma.

Il legame tra Annabella e Debora era molto consolidato. Condividevano spesso momenti insieme, come dimostrano svariati post e foto pubblicati sui loro profili Instagram. Ad unirle anche la loro bellezza e la loro passione per la moda, che avevano fatto in modo di fargli raggiungere un numero notevole di follower su Instagram.