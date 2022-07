Tragedia sul Gargano: grave scontro frontale fra due auto

Una vera e propria tragedia quella che si è verificata sul Gargano. Un grave scontro frontale fra due auto avvenuto nel foggiano, infatti, ha causato la morte di tre persone. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio della giornata di ieri. Tra le persone ferite, inoltre, una si trova in gravi condizioni.

In queste ore gli inquirenti stanno lavorando sodo per chiarire le dinamiche della tragedia che si è verificata nel foggiano durante la giornata di ieri. L’incidente è avvenuto sulla superstrada che conduce Carpino a Cagnano Varano ed ha causato la morte di tre persone. Altre tre, invece, sono rimaste ferite.

Stando alle informazioni trapelate dai giornali locali le vittime, di cui ancora non si conoscono i nomi, viaggiavano tutte a bordo di una golf. Tempestivo è stato l’intervento dei soccorsi. C’è da dire che durante il loro arrivo, però, due delle tre vittime erano già morte.

Inutili si sono rivelati gli sforzi fatti dai sanitari per rianimare la terza vittima, morta poco dopo. Il grave scontro frontale ha distrutto una famiglia costituita da padre, madre e dalla loro figlia 18enne. Per quanto riguarda i feriti, invece, i soccorsi hanno provveduto a trasferirli a San Giovanni Rotondo. Uno di loro, però, rimane in gravi condizioni.

Riguardo questa triste vicenda si è espresso il sindaco Michele Di Pumpo che su Facebook ha scritto queste parole:

Purtroppo una tragedia oggi nel tardo pomeriggio sul Ponte San Francesco, strada statale a scorrimento veloce del Gargano, tragedia che ha colpito una famiglia di Castelluccio dei Sauri. Sento con il cuore di stare vicino alla famiglia e a tutti i parenti delle vittime. E a loro che va il mio pensiero ed il pensiero di tutta la comunità di Comune di Cagnano Varano.

E, infine, il primo cittadino ha concluso: