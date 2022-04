Sono in corso tutte le indagini per capire l’esatta causa che ha portato al tragico decesso di un ragazzo di 23 anni, che è morto mentre era sul treno. I presenti ed anche i sanitari intervenuti, purtroppo non sono riusciti a fare nulla per aiutarlo, ma hanno potuto solo constatare la sua morte.

I testimoni hanno raccontato alle forze dell’ordine di non aver mai visto una scena simile. Purtroppo il tutto è accaduto nel giro di pochi minuti.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata intorno alle 17.30 di sabato 9 aprile. Precisamente sul treno partito da Roma Termini.

Il giovane residente a Velletri, era diretto a Grosseto. Tuttavia, proprio mentre era sul mezzo, è avvenuto l’impensabile. Era seduto sul suo sedile e fino a quel momento non era accaduto nulla di insolito.

Però, all’arrivo della stazione Tuscolana ha avuto un malore improvviso e si è accasciato a terra. I presenti e gli agenti della Polfer hanno subito lanciato l’allarme ai sanitari ed in attesa del loro arrivo, hanno cercato a lungo di rianimarlo.

I medici interventi lo hanno sottoposto ad altre manovre di rianimazione ed avevano intenzione di trasportarlo in ospedale. Tuttavia, pochi minuti dopo il loro arrivo, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Le indagini per la morte del ragazzo di 23 anni, colpito da malore sul treno

Le forze dell’ordine non hanno avuto altra scelta che bloccare la circolazione, in attesa dei soccorsi. Gli inquirenti intervenuti ora sono a lavoro per capire cosa sia accaduto. Dalle indagini bisognerà capire se il ragazzo fosse affetto da qualche tipo di patologia, oppure se si sia sentito male per altri motivi.

Di conseguenza hanno deciso di disporre l’autopsia sul corpo, che è stato trasferito all’istituto di medicina legale di Tor Vergata.

Dal racconto di alcuni testimoni, il tutto è avvenuto nel giro di pochi istanti. Il giovane dopo il malore ha perso conoscenza e nonostante i tentativi dei medici, non si è mai risvegliato. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa drammatica vicenda.