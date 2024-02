Un incidente stradale drammatico si è verificato nella mattinata di ieri a Piedimonte San Germano, nel frusinate, ed è purtroppo costato la vita ad un uomo e papà molto giovane. Luca Cavaliere è deceduto per i gravi traumi riportati nello schianto tra la sua moto e una vettura guidata da un sessantenne del posto. Il sindaco ha annullato tutti gli eventi del Carnevale, mentre la procura ha disposto l’autopsia sul corpo.

Ancora un fine settimana drammatico sulle strade italiane. Nella mattinata di ieri, purtroppo, si è verificato uno schianto mortale nel frusinate, più precisamente nella frazione Volla di Piedimonte San Germano, un piccolo comune di poco più di 5mila abitanti.

I veicoli coinvolti sarebbero due. Una motocicletta Yamaha R1 ed un suv Dacia Duster bianco. L’impatto, violentissimo, si è verificato sulla strada che collega lo stabilimento di Stellantis a Piedimonte, per cause ancora in corso di accertamento.

Di certo c’è purtroppo che un uomo molto giovane, di soli 42 anni, non è sopravvissuto allo schianto. Si tratta appunto di Luca Cavaliere, che era alla guida della motocicletta. L’uomo lavorava come operaio alla Ercolina ed aveva una bimba di soli 11 anni che ora è rimasta senza il suo papà. Per lui il decesso è arrivato praticamente sul colpo. Soccorso anche il conducente dell’automobile, che fortunatamente non ha riportato traumi gravi.

La Procura ha disposto l’autopsia sul 42enne, i cui risultati potranno fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente e ovviamente accerteranno le cause del decesso.

Gioacchino Ferdinandi, primo cittadino di Piedimonte, con un toccante post sui social ha mostrato vicinanza alla famiglia della vittima e annullato tutti gli eventi del Carnevale previsti per il week end. Le sue parole: