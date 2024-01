Si chiamava Manuel Zerbelloni, il ragazzo di soli 18 anni che nella giornata di ieri ha perso la vita all’ospedale Niguarda di Milano. Era finito nel nosocomio il giorno prima, a seguito di un brutto incidente in cui è rimasto coinvolto mentre era a bordo della sua motocicletta. La piccola comunità di Sedriano, dove viveva, è sconvolta.

Ancora un drammatico incidente sulle strade italiane, che purtroppo ha causato un’altra volta una vittima molto giovane.

Il sinistro si è verificato nel pomeriggio dello scorso sabato 20 gennaio a Vittuone, comune di circa 9mila abitanti situato alle porte di Milano.

I mezzi coinvolti nel sinistro sono stati due, una motocicletta ed una vettura.

Ad avere la peggio, come purtroppo intuibile, è stato il conducente del veicolo a due ruote, un ragazzo di soli 18 anni, che dopo l’impatto è caduto rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto, allertati dagli automobilisti di passaggio, sono arrivati i soccorritori dell’AREU (Agenzia regionale di emergenza e urgenza).

Il giovane è stato prelevato e portato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano, dove però è arrivato in condizioni già critiche.

La lotta di Manuel Zerbelloni è durata 24 ore

I medici del nosocomio milanese hanno trovato il giovane in una situazione disperata. Con gravissimi traumi soprattutto nella zona del torace, provocati dallo schianto con l’automobile, che gli hanno causato un arresto cardiaco

Per 24 ore i dottori hanno tentato in ogni modo di salvare il ragazzo, ma nella giornata di ieri, domenica 21 gennaio, il cuore di Manuel Zerbelloni si è fermato per sempre.

Uno strazio per i familiari, la mamma, il papà e sua sorella. Ma anche per tutta la comunità di Sedriano, comune in provincia di Milano in cui il 18enne risiedeva appunto con la sua famiglia.

In particolare suo padre, conosciuto e stimato da tutti perché volontario della Croce Bianca del posto, ha ricevuto moltissimi messaggi di cordoglio e vicinanza.

Riguardo all’incidente, la polizia locale di Vittuone ha raccolto tutti i rilievi e sta cercando di ricostruire con esattezza la sua dinamica.

Stando a quanto emerge, sembrerebbe che lo schianto sia avvenuto per una mancata precedenza. Non è chiaro a chi appartenga la responsabilità. Seguiranno, ad ogni modo, aggiornamenti.